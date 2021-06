I precedenti Olanda vs Repubblica Ceca

Il terzo ottavo di finale di Euro 2020, 27 giugno ore 18 alla Puskas Arena di Budapest, sarà Olanda-Repubblica Ceca.

Sfida fra due nazionali che vantano un bel po’ di incroci a livello di europei: sia nella fase finale che nel cammino di qualificazione.

A Euro 2000 Olanda e Repubblica Ceca facevano parte del girone D, assieme a Francia e Danimarca. L’11 giugno terminò col successo per 1-0 degli arancioni. La rete, curiosamente, fu segnata dall’attuale CT dell’Olanda, Frank de Boer, su calcio di rigore al minuto 89.

Un’edizione più tardi, a Euro 2004, stesso girone, il D, per le due selezioni che stavolta erano ‘accompagnate’ da Germania e Lettonia. Il 19 giugno ad imporsi furono i cechi. Pensare che dopo neppure venti minuti di gioco l’Olanda conduceva per 2-0 (Bouma e Van Nistelrooy), poi Koller, Baros e Smicer firmarono la rimonta e il sorpasso.

Il gol del successo fu messo a segno quando il cronometro segnava l’88’.

Insomma,…





