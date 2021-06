Under 15 femminile: vittoria per le azzurrine

CAMPIONATO U15 FÉMMINILE:

A.S.D. FILECCHIO FRATRES-

CARRARESE CALCIO 1908 Srl

0-8 (0-4; 0-2, 0-2)

FILECCHIO FRATRES: Frati, Bongi, Traversa, Pennucci, Pinocci, Del Debbio, Bonini, Palagi, Marcucci, Teani, Gherardi, Arrigi

All. Elisa Passaglia

CARRARESE CALCIO: Doretti, Dell’Amico, Storti, Danci, Bertolini, Fusani, Bedini, Gaspari, Pucci, Del Moretto, Romualdi, Stefanini, Iacopetti, Passalacqua

All. Francesca Angelini

Reti: 1*Tempo: 3’ Bertolini (Carrarese); 13’ Gaspari (Carrarese); 16’ Bedini (Carrarese); 19’Dell’Amico (Carrarese).

2* Tempo: 11’ Del Moretto (Carrarese); 19’ Romualdi (Carrarese).

3* Tempo: 4’ Dell’Amico (Carrarese); 12’ Romualdi (Carrarese).

Le azzurrine Under 15 non finiscono mai di stupire e corsare, in trasferta, strappano una vittoria schiacciante.

Le ragazze di Mister Francesca Angelini convincono sin dal primo mini tempo imprimendo alla sfida il proprio ritmo e una fluidita’ di manovra che consente alla squadra di trovare la via della rete in ben quattro occasioni.

Solito spartito anche negli altri due mini tempi in cui la Carrarese Under 15 ha liquidato le avversarie con due reti per tempo.