Simone Bramante è un nuovo calciatore azzurro

Carrarese Calcio 1908 comunica il tesseramento del calciatore Simone Bramante, classe 98 che si lega ai colori azzurri con un contratto di durata biennale a scadenza 30.06.2023.

L’ala destra di piede mancino originaria di Monza proviene dal Borgosesia , serie D, con cui ha dimostrato grande dimestichezza con la porta andando a segno in quindici occasioni nelle trentaquattro presenze collezionate.

Simone Bramante si presenta così ai tifosi azzurri: ” L’obiettivo di ogni ragazzo che si cimenta con il calcio è raggiungere il professionismo e se poi accade in una società importante, in una delle piazze storiche della serie C come la Carrarese non si può chiedere di meglio.

Onestamente non ho timore per il salto di categoria, ritengo di avere alcune caratteristiche tecniche e fisiche di rapidità che possano calzarsi a pennello anche a ritmi più intensi come quelli che richiede la Lega Pro.

In campo , provo spesso l’uno contro uno e cerco di valorizzare la mia velocità di base tentando anche dribblig sul diretto avversario e l’ultima stagione mi ha consegnato ancora più sicurezza sotto porta rientrando da destra e con il mio mancino a trovare la rete in molte occasioni.

Non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e lo staff tecnico per iniziare un campionato in cui possimao recitare un ruolo da protagonisti.”