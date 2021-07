Thomas Battistella, nuova linfa per la mediana azzurra

Carrarese calcio 1908 srl rende noto di aver perfezionato l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Thomas Battistella, classe 2001.

Il mediano friuliano è stato pilastro della Primavera dell’Udinese ed in più circostanze aggregato alla Prima Squadra di Mister Gotti nella scorsa stagione sportiva.

Il centrocampista si distingue per una buona capacità di palleggio e la possibilità di disimpegnarsi nel ruolo di mezz’ala vista il buon cambio di passo.

Le prime parole da azzurro del neo acquisto Thomas Battistella:

“Il mio primo approccio con il professionismo non poteva che essere in una piazza come Carrara che rappresenta un bel punto di approdo per confrontarsi a certi livelli.

Sono molto motivato e già proiettato agli impegni che la prossima stagione ci richiederà.

L’idea di calcio della Carrarese sposa anche le mie intenzioni e non resta che mettersi sotto per farsi trovare pronto già in ritiro.

Il mio ruolo è quello del classico metronomo di centrocampo che cerca di farsi dare il pallone per girarlo più rapidamente possibile, ma oltre al palleggio sono in grado di andare in percussione come mezz’ala . Ad ogni modo mi interessa entrare prima possibile nella filosofia e negli schemi di Mister Di Natale ed essere utile alle esigenze della squadra.”