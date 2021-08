Carrarese: i convocati di Coppa contro l’Imolese

Ecco la lista dei convocati per la sfida del primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, tra Imolese e Carrarese, in programma domenica 22 settembre, fischio d’inizio alle ore 18:00:

PORTIERI : Simone Barone, Thomas Vettorel;

DIFENSORI : Arensi Rota, Simone Girgi, Davide Grassini, Sergio Kalaj, Marco Imperiale, Antonio Marino, Salvatore Santochirico.

CENTROCAMPISTI : Lorenzo Pasciuti, Andrea Luci, Thomas Battistella, Tommaso Bertipagani, Andrea Mazzarani, Alessio Bianchi, Matteo Figoli.

ATTACCANTI : Abdou Doumbia, Saveriano Infantino, Gianluca D’Auria, Simone Bramante, Antonio Energe, Elia Galligani.