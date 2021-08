Settore giovanile azzurro, si riparte.

Questa mattina allo Stadio Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara si sono ritrovate la Primavera “3” e l’Under 17.

Lo staff tecnico della Primavera “3” per affrontare la nuova stagione 2021/2022 sara’ cosi composto:

Allenatore : Sig. Andrea Danesi

Vice Allenatore : Sig. Simone Conti

Preparatore dei portieri: Sig. Angelo Lucetti

Le prime impresioni di Mister Andrea Danesi da nuovo mister della Primavera “3” azzurra:

“La vera e propria attivita’ avra’ inizio domani cosi avremo una settimana per potere visionare tutti i ragazzi che sono nel gruppo e lo faremo attraverso mini triangolari.

E’ bene ricordare che rappresentiamo un settore giovanile di una societa’ professionistica ed il nostro intento deve essere quello di creare piu’ profili professionistici possibili. Ai ragazzi consiglio di fare una scelta se ritengono di fare del calcio qualcosa piu di un divertimento ed a fare la differenza al di la’ della tecnica sono gli atteggiamenti e l’approccio al lavoro.

Ovviamente verra’ richesto sacrificio ed applicazione a ogni ragazzo e sulla base delle risposte che saranno in grado di dare sapremo su chi possiamo contare o no.

Il calcio e’ in continua evoluzione, le esigenze di autoproduzione di calciatori deve tornare ad essere priorita’.

La Primavera 3 e’ l’ultimo step prima di affacciarsi alla Prima squadra, non sono ammesse esitazioni ma impegno e voglia di dimostrare. “

Under 17

Staff tecnico

Allenatore : Sig. Davide Ratti

Vice Allenatore: Sig. Fabio Gozzani

Preparatore dei portieri:Sig. Angelo Lucetti

Parola anche al Responsabile del settore giovanile, Mirco Lucetti il quale ha espresso gli auspici iniziali per questa annata:

“Per tutti i nostri ragazzi la linea guida deve essere mettersi in discussione impegnandosi ed affrontando gli allenamenti e le partite dando tutto e mostrando interesse per tutto quello che viene proposto dai nostri istruttori.

Per gli Under 17 serve qualche tempo in piu’ per arrivare in Prima Squadra, per la Primavera “3” siamo piu’ vicini ai grandi ma bisogna pedalare ed anche forte.

I gruppi sono gia’ nati nella scorsa annata nel professionismo ed il raduno di oggi allo Stadio significa molto, non ci sono anni luce per affacciarsi al calcio dei grandi. “

Infine, anche Mister Davide Ratti ha voluto esprimere alcuni concetti : “ Dai ragazzi vogliamo serieta’ e puntualita’ che e’ una prima forma di responsabilita’.

Il messaggio e’ quello che per giocare a calcio ci vuole passione, personalmente sono stato professionista ed all ‘età di questi ragazzi devi diventare giocatore oppure decidere se mollare e quindi smettere.

La priorita’ deve essere giocare per se stessi, avere il fuoco sacro dentro e stare sul pezzo sempre. “

Nel pomeriggio tempo di prime convocazioni anche per gli Under 15 e Under 13 che si sono ritrovati, sempre, allo stadio” Dei Marmi Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara per iniziare il lavoro di preparazione in vista dei nuovi campionati.

Nel dettaglio, ecco lo staff tecnico dell’Under 15: Allenatore: Sig. Gabriele Galeotti Vice Allenatore : Sig. Iacopo Guadagni Preparatore dei Portieri: Sig. Angelo Lucetti Staff tecnico Under 14:

Allenatore:Sig. Maurizio Antonucci

Vice Allenatore : Sig. Gianluca Babboni

Preparatore dei Portieri: Sig. Angelo Lucetti