Nota del Club – 24/09/21

Carrarese Calcio 1908 è nuovamente costretta ad intervenire pubblicamente sull’ormai annoso problema dello stadio comunale. A discapito delle ripetute rassicurazioni provenienti dall’Assessore allo Sport del Comune di Carrara, Ing., Andrea Raggi e nonostante i numerosi proclami a mezzo stampa (da ultimo il giorno dell’ultimo sopralluogo tecnico sull’impianto sportivo), nella giornata di ieri la Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo ha negato qualsiasi ipotesi di aumento della capienza del “settore unico gradinata-curva” dello Stadio 4 Atleti Olimpionici. Dal verbale risulta che vi siano ulteriori prescrizioni amministrative da soddisfare che l’Assessorato allo Sport del Comune di Carrara non è stato in grado, sino ad oggi, di assolvere. Carrarese Calcio 1908 non può che auspicare che tali interventi possano essere effettuati in tempi rapidi così come possano, parimenti, essere risolte le problematiche del settore Tribuna, ancora inagibile e ancora priva dell’avvio dei necessari lavori di ripristino.