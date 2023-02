Espugnata Gubbio, la Carrarese torna alla vittoria

La Carrarese ha vinto in extremis! Letteralmente.

Una vittoria meritata, la prima nel 2023, che ferma una lunga serie di risultati sfortunati.

Nel primo tempo, gli uomini di mister Dal Canto hanno sfiorato il vantaggio con le conclusioni di Bernardotto e Cicconi, ma la ripresa ha portato il primo goal apuano grazie al tiro forte e sicuro di Schiavi. Tuttavia, nei 5 minuti di recupero, la partita ha preso una svolta inaspettata. Il pareggio è arrivato grazie al tap-in di Semeraro, ma non è stato sufficiente per il risultato finale.

Quando tutto sembrava finito è arrivata la vittoria grazie al goal decisivo di Della Latta, che ha messo la sfera sotto l’incrocio.

Questo successo in extremis ha dato alla Carrarese una nuova linfa per continuare a lottare per i propri obiettivi stagionali. Mai direi mai.