Carrarese calcio 1908 rende noto di aver perfezionato in termini definitivi, rispetto al precedente titolo temporaneo, l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kleis Bozhanaj.

Kleis Bozhanaj

Il centrocampista 2001 albanese è stato protagonista in maglia azzurra in ben quindici occasioni andando a segno in due circostanze.

Kleis si candida, a giusto titolo, ad essere uno dei migliori talenti in erba del girone B e dell’intera serie C.