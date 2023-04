Tra Carrarese e Lucchese il derby è azzurro (2-1)

Carrarese – Lucchese 2-1

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Della Latta, Mercati (18’ st Palmieri), Bozhanaj (44’ st Cerretelli), Cicconi; Bernardotto (18’ st Castigliani), Capello. (A disp.: Gatti, Stalino, Folino, Marino, Coccia, Frey). All. Dal Canto.

LUCCHESE (4-3-3): Coletta; Quirini (13’ st Alagna), Tiritiello Benassai, De Maria; Mastalli (42’ st Romero), Di Quinzio (35’ st Visconti), Tumbarello; Rizzo Pinna (35’ st Ferro), Panico (42’ st D’Alena), Fabbrini. (A disp.: Cucchietti, Bachini, Merletti, Ravasio).

Arbitro: Leone di Barletta.

Reti: 29’ pt Panico, 42’ pt Cicconi, 40’ st Pelagatti.

Note: angoli 4-3; ammoniti D’Ambrosio, Della Latta, Rizzo Pinna e Quirini; recupero 1’ pt e 4’ st.

The post Carrarese-Lucchese 2-1 first appeared on Lucchese 1905.