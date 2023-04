Firenze, 15 aprile 2023. Dopo due stagioni la Reggiana torna in Serie B. La squadra di Aimo Diana, battendo l’Olbia in trasferta, ha infatti vinto matematicamente il girone B della Serie C.

Ai granata vanno le congratulazioni del presidente di Lega Pro Matteo Marani: “Mi complimento con tutta la Reggiana, che festeggia con merito dopo una stagione sempre al vertice, e in particolare con il presidente Carmelo Salerno, nostro consigliere ed esempio di passione e competenza”.

(foto Ac Reggiana)