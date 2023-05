Carrarese, parla Dal Canto: “Ci sono le condizioni per costruire e programmare un futuro ancora migliore”

Al termine della gara Carrarese-Ancona (0-1), valida per il secondo turno playoff , dalla sala stampa dello Stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici azzurri di Carrara ,ecco le dichiarazioni dei protagonisti.

Così Mister Alessandro Dal Canto, come riportato da carraresecalcio.it: “Questa sera è stata una gara equilibrata per lunghi tratti. Nel primo tempo le occasioni dell’Ancona sono nate da spizzate di testa con nostre letture che avrebbero potuto essere più attente. Nella ripresa ,siamo stati più ordinati ed abbiamo creato qualche palla goal in seguito ad un palleggio e fraseggio che è stato un po’ sporco anche perché con moduli speculari le partite sono bloccate. In partite ad eliminazione diretta, l’aspetto nervoso ha una sua importanza ed incide anche se poi determinano gli episodi. Dispiace perché la gara era ormai finita con il classico episodio che poi ti può condannare e così è stato con il penalty concesso contro. La premessa, al di là della giusta delusione, è che la squadra ha espresso il massimo delle proprie possibilità. Il rammarico è non aver ottimizzato e sfruttato i vantaggi che la posizione raggiunta ci avrebbe dato. Peccato per questa sera ma pensiamo adesso a ripartire da una base importante che abbiamo in rosa cercando di migliorare la veste che possiamo assumere. Personalmente, ho un rapporto ottimo con la società e ci possono essere tutte le condizioni per costruire e programmare un futuro ancora migliore ,almeno ci proviamo per renderci protagonisti in un prossimo campionato che vogliamo possa essere di livello.”