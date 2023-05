Ancona letale anche per la Carrarese, vittoria di rigore nel finale

Carrarese eliminata dai playoff: l’Ancona vince con un calcio di rigore nel finale.

Un’altra toscana fermata dai marchigiani nel percorso dei playoff, con la Carrarese che si è trovata a ripetere la storia vissuta dalla Lucchese nel turno precedente. La squadra di Donadel aveva solo un risultato a disposizione ed è riuscita a ottenere la vittoria in Toscana quando il pari sembrava portare avanti gli azzurri che avevano chiuso il campionato al quarto posto.

Nel primo quarto d’ora è stata la Carrarese a provarci con Capello che ha colpito di testa in area, ma la palla è passata di poco lontano dalla porta. I ritmi del gioco sono stati subito piacevoli grazie al gioco aperto delle due squadre. Al 25° l’Ancona ha sfiorato il gol con Spagnoli in area che si è girato, ma il tiro è andato alto. Gli ospiti sono cresciuti durante la partita. Anche Melchiorri ha provato a segnare con un pallonetto dalla porta, ma la palla è passata di poco sopra la traversa mentre 5 minuti prima l’Ancona con Spagnoli che si è girato e ha tirato dal limite aveva sfiorato a sua volta la traversa.

Nel secondo tempo il leimotiv non cambia, anzi, al minuto 86, arriva la ciliegina sulla torta per i biancorossi: fallo in area, rigore per l’Ancona e Spagnoli si veste di una freddezza assoluta per mettere nel sacco il gol vittoria.

Così l’Ancona avanza nel percorso dei playoff, mentre la Carrarese termina anzitempo la sua avventura nella competizione. Un vero peccato.