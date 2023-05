Designazione Arbitrale: Pisa-Spal affidata a Giacomo Camplone

Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 38° giornata del campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Pisa-Spal, in programma venerdì 19 maggio (ore 20.30):

Arbitro. Giacomo Camplone della Sezione A.I.A. di Pescara

1° Assistente. Ciro Carbone della Sezione A.I.A. di Napoli

2° Assistente. Antonio Severino della Sezione A.I.A. di Campobasso

4° Ufficiale. Ettore Longo della Sezione A.I.A. di Cuneo

Var. Antonio Rapuano della Sezione A.I.A. di Rimini

Avar. Domenico Rocca della Sezione A.I.A. di Catanzaro

