Imperiale sui playoff: “Ancora, un duro colpo da digerire”

Sul campionato appena concluso Marco Imperiale ha parlato sul sito ufficiale della Carrarese: “Il nostro piazzamento al quarto posto nel girone è significativo di ciò che siamo stati in grado di dimostrare per larghi tratti della stagione. Di fronte alle prime tre della classe ci siamo comportati più che egregiamente risultando ossi duri difficili da superare. La bontà del nostro cammino si è valorizzata ulteriormente con il “titolo” di migliore quarta dei tre raggruppamenti. Il giudizio non può che essere più che positivo e rappresenta un bel passo in avanti rispetto alla stagione passata. Non è mai facile migliorare da una stagione all’altra ed averlo fatto non era per nulla scontato.

Sulla gara playoff con l’Ancona:” Il risultato finale è stato duro colpo da digerire. La preparazione della gara è stato all’altezza come sempre ed a una manciata di minuti dal novantesimo ,comunque, eravamo ormai con più di un piede alla fase nazionale. Nel calcio , è noto, gli episodi condannano ed in una partita in equilibrio come contro l’Ancona solo un fatto casuale come il penalty concesso ai marchigiani avrebbe potuto indirizzate la sfida e putroppo, in senso contrario a noi, così è stato. Dispiace molto anche perché la partecipazione del pubblico è stata molto motivante ed un po’ tutti ci attendevamo un percorso diverso nei playoff.

Sul rendimento personale:” È evidente che sia soddisfacente il rendimento che sono riuscito a mantenere in tutta la stagione in un ruolo , il terzo difensore in uno schieramento a “tre” che è risultato congeniale alle mie caratteristiche ed i cui automatismi sono riuscito ad acquisire grazie allo staff tecnico ed ai miei compagni.

Sulle prospettive della Carrarese: “ A Carrara c’è il vantaggio e privilegio di avere alle spalle una Proprietà solida ed importante che ha dimostrato di avere un’ambizione sana. Pertanto, credo ci siano tutte le condizioni per migliorare ancora e puntare sempre più alto partendo da una base di rosa competitiva come quella allestita per lo scorso campionato.”