Scivola la Lucchese a Rimini, vincono i romagnoli

La Lucchese si è arresa al Rimini in un incontro che rappresenta una vera e propria boccata di ossigeno per i biancorossi. In una stagione iniziata in salita, la squadra allenata da Troise ha finalmente trovato quella determinazione e attenzione necessarie per invertire la rotta.

Il Rimini è sceso in campo con gli occhi della tigre, una determinazione che è stata evidente sin dai primi minuti di gioco. A differenza di altre occasioni, questa volta i biancorossi non si sono persi per strada ma hanno afferrato il match con decisione. Già al 7′, Lombardi ha portato il Rimini in vantaggio con un tap-in, dopo una bella azione orchestrata da Lamesta.

Nonostante la momentanea reazione della Lucchese, il Rimini ha mantenuto i giusti equilibri in campo. La difesa ha lavorato con grande attenzione, e il portiere Colombi ha compiuto una parata difficile su un colpo di testa di Cangianiello. Nel frattempo, i biancorossi hanno ampliato il loro vantaggio al 32′ della ripresa, quando Morra ha segnato dal dischetto il secondo gol del Rimini. Questo rigore rappresenta il secondo consecutivo a favore dei biancorossi, che stavano attraversando una fase di astinenza da tali situazioni.

Rimini-Lucchese 2-0, gli highlights

Il risultato finale è stato di 2-0 a favore del Rimini, un risultato che ha un significato importante oltre ai tre punti conquistati. Questa vittoria ha permesso al Rimini di lasciare l’ultimo posto in classifica e di raggiungere Juventus Next Gen e Sestri Levante a quota otto punti. Inoltre, ha rappresentato il primo clean sheet dei romagnoli dal 14 marzo, quando hanno pareggiato 0-0 contro la Torres.

Mister Gorgone a fine partita