Azzurrini convocati in Rappresentativa di Lega Pro

Pioggia di convocazioni in Rappresentativa Lega Pro tra Under 17,Under 16 e Under 15 con conseguente riconoscimento al lavoro del settore giovanile azzurro che vedrà i propri giovani calciatori protagonisti al raduno che si svolgerà tra il 6 Novembre e l’8 Novembre a Coverciano.

Nel dettaglio i ragazzi che hanno ricevuto la prestigiosa “chiamata”:

-BIAGI FILIPPO 15/06/2007

-AMATO JACOPO 23/07/2007

-BONCI ALBERTO 06/06/2008

-MOSCATO GABRIELE 18/03/2008

-PALLADINI SAMUELE 21/02/2009

-POLTRONIERI DANIEL 18/09/2009

Via carraresecalcio1908.it