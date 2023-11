Verso Frosinone-Empoli: il racconto dei precedenti giocati in casa frusinate

Gara numero 17 quella di lunedì sera allo stadio Benito Stirpe tra Frosinone e Empoli.

Nei 16 precedenti totali giocati, 9 vittorie azzurre, 3 pareggi e 4 successi dei giallazzurri. Parlando delle sole gare giocate in Ciociaria, 8, tre successi per i padroni di casa, un pari e quattro affermazioni azzurre.

La prima sfida a Frosinone fu giocata al Matusa, nella stagione 2008/09, quando gli azzurri si imposero per 1-0 grazie ad una rete a metà ripresa di Lodi. Nuova gara un anno più tardi, quando l’Empoli guidato da Campilongo perse per 3-1 con Basso, Troianiello e Mazzeo a firmare i gol del Frosinone e Coralli per l’Empoli. Azzurri di nuovo vittoriosi, sempre al Matusa, il 22 agosto 2010, prima giornata della Serie B 2010/11, quando la formazione guidata da Alfredo Aglietti si impose per 3-2: vantaggio Frosinone con Santoruvo, rimonta Empoli con gol di Fabbrini e Coralli, pari dei padroni di casa con Biso e nel finale il gol decisivo ancora di Coralli.

Arriviamo al settembre del 2015, l’ultima al Matusa, la prima sfida tra Frosinone e Empoli in A, quando, nel posticipo del lunedì sera, i padroni di casa di Stellone batterono 2-0 gli azzurri di Giampaolo grazie alla doppietta di Dionisi. Nell’aprile del 2018 l’ultima successo azzurro, con la squadra di Andreazzoli che vinse 4-2 con le reti di Krunic, Di Lorenzo, Caputo e Lollo a render vana la doppietta di Ciano. Nell’ultimo precedente giocato in A, nell’ottobre del 2018, il primo e fin qui unico pareggio, per 3-3: prima, autogol e gol di Silvestre, inframezzate dal gol del momentaneo 1-1 di Zajc; nella ripresa la doppietta di Ciofani riporta avanti i ciociari, prima del gol del definitivo pari di Ucan nel finale. Chiudono il quadro dei precedenti la gara del novembre del 2019, con i padroni di casa vittoriosi per 4-0 con le reti di Beghetto, Dionisi, Novakovich e Zampano e il successo per 2-0 degli azzurri di Dionisi nel settembre del 2020 con le reti di Moreo e La Mantia.

Tutte le sfide Frosinone-Empoli

Ecco nel dettaglio tutte le gare giocate in Ciociaria tra Frosinone e Empoli:

2008/09 Serie B Frosinone-Empoli 0-1

2009/10 Serie B Frosinone-Empoli 3-1

2010/11 Serie B Frosinone-Empoli 2-3

2015/16 Serie A Frosinone-Empoli 2-0

2017/18 Serie B Frosinone-Empoli 2-4

2018/19 Serie A Frosinone-Empoli 3-3

2019/20 Serie B Frosinone-Empoli 4-0

2020/21 Serie B Frosinone-Empoli 0-2

Continua a leggere su empolicalcio.net