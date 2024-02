Carrarese a un passo dalla 5° vittoria di fila, Ancona pari in extremis

Nel suggestivo scenario del “Del Conero”, la Carrarese è costretta a condividere i punti con l’Ancona in un match che ha regalato emozioni fin dai primi minuti, ma che alla fine si è concluso con un beffardo pareggio 2-2.

La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da una vivacità fuori dal comune. Gli azzurri hanno preso il comando grazie al destro chirurgico di Finotto al 9′, ma la risposta dei bianco-rossi non si è fatta attendere, con l’ex Energe che ha firmato il pareggio a quota 14′. Tuttavia, la Carrarese non ha abbassato la guardia e, con una magistrale punizione di Schiavi al 17′, ha riconquistato il vantaggio.

Nel secondo tempo, la Carrarese ha cercato di gestire il risultato, ma la determinazione dell’Ancona ha rovinato i piani degli uomini di Calabro. Sebbene il secondo tempo sia stato meno spettacolare, la partita ha mantenuto una tensione costante.

A un minuto dal triplice fischio, la beffa per la Carrarese: Saco, con freddezza, ha trovato il gol del pareggio al 49′, spezzando le speranze di una quinta vittoria consecutiva per gli apuani.

Nonostante la delusione per il pareggio, la Carrarese mantiene la sua posizione di rilievo in classifica, ma l’opportunità di conquistare la quinta vittoria consecutiva sfuma sul terreno di gioco dell’Ancona. La squadra dovrà analizzare gli errori commessi e focalizzarsi sulla prossima sfida per tornare a sorridere e consolidare la propria posizione nella zona Cesarini.