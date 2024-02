Mister Nicola: “Felice della prestazione dei ragazzi, grazie ai tifosi”

Le dichiarazioni di mister Nicola dopo la gara con la Fiorentina: “Fino all’ultimo abbiamo cercato di poter giocare per vincere. Abbiamo incontrato una squadra di qualità e sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi e anche per come hanno interpretato due modi di stare in campo. Ci sono ancora molte cose da fare, ma è importante dimostrare che siamo competitivi, avere spirito di sacrificio, idee. Questo diventa importante per chi deve fare un percorso come il nostro. Oggi abbiamo avuto un ambiente bellissimo, una straordinaria mano da parte dei nostri tifosi. Quando li rendiamo felici e contenti questa è la migliore delle soddisfazioni. La cosa che per me è importante è riconoscere che quello che stanno facendo questi ragazzi, non è scontato. Stiamo incontrando squadre o che sono nel loro miglior momento o che hanno grande qualità oppure avversari che corrono come noi per lo stesso obiettivo. Da domani prepareremo un’altra partita, mettiamoci sotto con questo entusiasmo e questa applicazione. Alla fine, una squadra raggiunge una sorta di magia e consapevolezza solo con dedizione al lavoro. Oggi abbiamo dimostrato di saper giocare con due sistemi di gioco differenti e le occasioni che abbiamo avuto sono state belle e limpide. Fa piacere, la squadra crede in quello che stiamo facendo. Non dobbiamo guardare agli altri, ma solo in noi stessi. Cosa sto trovando ad Empoli? Sono auto motivato e non ho bisogno di una persona che mi motivi. Spero che si dica che ho portato idee, organizzazione e il mio modo di vedere il calcio. Questo ambiente mi sta stupendo sotto ogni punto di vista”.

Le parole di M’Baye Niang al termine del pari dove è stato protagonista segnando il gol dell’1-1 finale

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società azzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.