Derby dolce amaro: punto salvezza per l’Empoli, quasi inutile per la Fiorentina

Derby toscano, derby metropolitano come lo chiamano i due sindaci, ma non cambia la vigilia vissuta con passione in riva all’Arno specie sulla sponda azzurra.

A inizio ripresa altri cambi, stavolta tattici: Nicola fa entrare Niang e Cancellieri e la prima azione è proprio per i padroni di casa con una palla velenosa persa da Nico. Corre il contropiede azzurro con Cambiaghi che serve Cancellieri ma l’azzurro spreca appoggiando su Terracciano. Le ripartenze sono l’arma in più degli azzurri e la dimostrazione arriva sul pari.

Paradossale l’azione del rigore per l’Empoli, nato anche questo – era già successo a Lecce, ndr – da un angolo a favore della Fiorentina. Palla tutta sulla destra, Zurkowski serve Cancellieri che entra in area e viene ostacolato da Faraoni. Rigore, non serve neanche il VAR. Batte Niang, 1-1.

Provano a rialzarsi i viola, pericolosi al 60° con un diagonale di Sottil. Non basta a Vincenzo Italiano che cambia la squadra: Duncan esce per Arthur, Faraoni per Kayode. Intanto occhio all’Empoli, al 64° Marin dalla distanza testa la dinamicità di Terracciano che respinge la palla insidiosa calciata da 25 metri.

Altri cambi ambo lati: prima Sottil esce per Ikoné al 72° con Belotti che lascia posto a Bonaventura. Poco dopo, arrivano i fischi per l’ex Parisi che prende il posto dell’infortunato Biraghi. A proposito di ex esce anche Maleh per Fazzini tra i padroni di casa. Mancano le azioni nella cronaca, per riportarle ci pensa Mandragora dal limite ma il suo sinistro – forse un po’ troppo egoista – finisce alto. Nel finale Pezzella sostituisce Cacace, mentre il derby sembra più contratto che combattuto. Agli azzurri il pareggio sembra andare bene, ai viola non troppo ma da tempo dimostrano di non avere la necessaria cattiveria per vincere partite così tese.

Quattro minuti di recupero: esce male Caprile a due giri di lancette dalla fine, palla vagante in area e Mandragora che non riesce a indirizzarla in porta con forza. Non succede altro, pari triste per i viola che sembrano perdere un altro treno europeo mentre per Nicola tutto fa cascina per la quota salvezza.