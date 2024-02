Addio Uccellino, Kurt Hamrin è scomparso nella notte

Firenze è in lutto: stanotte, infatti, ci ha lasciati all’età di 89 anni il grande Kurt Hamrin.

Svedese di nascita ma fiorentino di adozione – aveva scelto di vivere qui dopo il ritiro dall’attività agonistica – proprio in riva all’Arno venne soprannominato Uccellino per la leggerezza con cui superava in dribbling gli avversari

Hamrin è stato e sarà per sempre un’autentica leggenda per tutti gli appassionati di calcio ed, in particolare, per i tifosi della Fiorentina. Detiene tutt’ora il record di gol in maglia viola insieme a Batistuta, con il giglio sul petto ha conquistato una Coppa delle Coppe e due Coppa Italia ed ha legato indissolubilmente la sua vita alla città di Firenze.

Il saluto della Fiorentina

Il Presidente Commisso, la Sua Famiglia, la Dirigenza e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia e dell’intero mondo del calcio per la scomparsa di Kurt Hamrin.