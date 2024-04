Carrarese – Rimini: modalità di acquisto dei biglietti e accesso allo stadio

In occasione della partita CARRARESE-RIMINI, in programma domenica 14/04/2024 presso lo Stadio Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri di Carrara con inizio alle ore 18:30, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti e dei protocolli FIGC, vengono fornite le seguenti informazioni riguardanti l’acquisto dei biglietti e l’accesso allo stadio.

Acquisto online sul sito http://www.etes.it

Acquisto presso tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web.

I tifosi ospiti potranno acquistare in prevendita i biglietti del SETTORE OSPITI tramite:

Prezzi dei biglietti per i tifosi ospiti:

INTERO: € 10,00 più diritto di prevendita. La prevendita per il settore ospiti sarà attiva da MARTEDÌ 09/04/2024 e fino alle ore 19:00 di SABATO 13/04/2024. È necessario rispettare le modalità di accesso dettagliate di seguito.

Modalità di acquisto dei biglietti per i sostenitori locali: La prevendita per i sostenitori locali sarà attiva da MARTEDÌ 09/04/2024, dove sarà possibile acquistare i biglietti dei SETTORI GRADINATA e TRIBUNA tramite:

Acquisto online sul sito http://www.etes.it

Acquisto presso tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web.

Prezzi dei biglietti per i sostenitori locali:

GRADINATA INTERO: € 10,00 più diritto di prevendita;

GRADINATA RIDOTTO: € 7,00 più diritto di prevendita;

TRIBUNA ONORE: € 35,00 più diritto di prevendita;

TRIBUNA CENTRALE: € 30,00 più diritto di prevendita;

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO: € 20,00 più diritto di prevendita;

TRIBUNA LATERALE: € 22,00 più diritto di prevendita;

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO: € 16,00 più diritto di prevendita.

La riduzione è valida per donne, over 75 anni ed under 10 anni. L’ingresso è gratuito per i bambini senza diritto di posto nel Settore Tribuna dello stadio.