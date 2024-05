Eurogol di Capezzi, la Carrarese pareggia con la Juve NG

Nella gara d’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, finisce 1-1. Il gol del vantaggio bianconero nel primo tempo firmato da Savona viene riequilibrato nella ripresa dai toscani con un gran colpo di genio firmato Capezzi. La qualificazione si deciderà sabato sera nel match di ritorno a Carrara.

La serata primaverile del “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria ha offerto una partita intensa e combattuta, con entrambe le squadre determinate a portare a casa un risultato favorevole. Mister Calabro l’aveva in pratica anticipato, non è una sorpresa quindi Carrarese cerca di imporre subito il proprio ritmo.

Il primo tentativo arriva all’11’, con una punizione che termina alta sopra la traversa difesa da Daffara. La Juventus Next Gen risponde al 19′ con la prima vera occasione: Nonge combina bene sulla destra con Comenencia, che serve Savona che non sbaglia, portando i suoi in vantaggio e segnando il suo secondo gol in questi playoff. Con il vantaggio, la Juventus Next Gen prende coraggio. Al 22′, la combinazione tra Sekulov e Guerra porta quest’ultimo al tiro, che però finisce di poco a lato. Al 35′, Hasa tenta la fortuna da 25 metri, ma la sua conclusione è imprecisa.

La Carrarese prova a reagire, ma le azioni si spengono con un cross di Cicconi che finisce sulla parte alta della porta.

Nel secondo tempo, la Carrarese parte aggressiva e al 50′ crea una situazione pericolosa su calcio d’angolo, senza però concretizzare. Un minuto dopo, Rouhi si trova solo davanti al portiere avversario ma manca clamorosamente la conclusione.

Al 60′, la Carrarese ha un’altra opportunità con un cross perfetto dalla destra che Schiavi, però, non riesce a sfruttare di testa. La Juventus Next Gen risponde al 68′ con Cerri, entrato al posto di Guerra, che mette in mezzo un pallone pericoloso, ma il raddoppio sfuma. Il momento decisivo arriva al 71′, quando Capezzi trova un gol spettacolare dai 25 metri, pareggiando i conti per la Carrarese. La partita diventa tesa e frammentata, con entrambe le squadre che lottano ma senza riuscire a creare altre chiare occasioni da gol.

Il match di ritorno si preannuncia altrettanto avvincente, con entrambe le squadre pronte a lottare fino all’ultimo per conquistare la qualificazione. La tensione è alta e il calcio d’inizio di sabato sera in Toscana è già atteso con grande passione dai tanti tifosi di casa.