Cagliari, Calabro e Panico raccontano la partita di Coppa

Al termine della gara di Coppa Italia “Frecciarossa” Carrarese vs Cagliari, in conferenza stampa, le dichiarazioni del Tecnico Antonio Calabro e di Giuseppe Panico.

Le parole del Tecnico Antonio Calabro: “ Sono soddisfatto della squadra che ho visto in campo, al cospetto di una compagine di livello superiore.

La mentalità di questa sera è stata la stessa che ci ha permesso di fare il salto di qualità e vincere il campionato, partendo dall’undici titolare che, eccetto Cerri, che hanno rappresentato le certezze dello scorso anno. E questo mi inorgoglisce maggiormente

La squadra ha dimostrato di avere carattere, nonostante gli avversari giocassero con tre punte, e di non aver mollato, nonostante il parziale fosse a nostro sfavore di ben due gol, con un’azione caparbia da cui abbiamo tratto il massimo con Panico che ha accorciato le distanze e quindi avremmo potuto raggiungere i padroni di casa in altre occasioni: tra tutte quella più importante e clamorosa con Coppolaro.

Gli errori commessi sono da valutare attentamente e da non ripetere in vista della categoria che ci aspetta.

La società mi sta supportando nella costruzione della squadra e stiamo lavorando sul mercato con l’obiettivo di raggiungere pedine di spessore.”

Le parole di Giuseppe Panico: ” Voglio ringraziare, prima di tutto, i nostri tifosi che ci hanno seguito fino a qui, in una trasferta impegnativa per logistica e distanze.

Per me è stata una soddisfazione immensa trovare il gol in una partita così e contro una squadra di livello.

In campo abbiamo dato il massimo anche se dobbiamo rivedere alcune situazioni di gioco da cui sono scaturiti errori.

Da quì ripartiamo per non ripetere alcuni frangenti e ciò ci aiuterà a non ripeterli nel campionato che è alle porte.

A fare da cornice a tutto questo contesto importante è stato anche il bellissimo gesto dei tifosi cagliaritani: vedere uno stadio intero applaudire l avversario non è comune e ciò mi ha veramente colpito e rimarrà nella mia memoria .”