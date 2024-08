Carrarese sconfitta a Cagliari, ma la prima in Coppa Italia è da ricordare

La prima in diretta nazionale della Carrarese non fa sfigurare la neopromossa contro il Cagliari

Lo spirito della vigilia raccontato da Mister Calabro c’era tutto e la Carrarese non ha sfigurato. Davide Nicola, successore di Ranieri sulla panchina dei sardi, ha preparato bene la partita e il Cagliari supera il turno in Coppa Italia battendo i toscani per 3-1 alla Unipol Domus.

https://twitter.com/CarrareseCalcio/status/1823066672464556305

La partita, pur non esaltante sul piano estetico, ha mostrato un Cagliari pragmatico e determinato. I rossoblù hanno gestito il gioco con attenzione, puntando su un pressing efficace e un attacco chirurgico. Il vantaggio arriva al 33’, quando Luperto, con un passaggio preciso, serve Piccoli che, a tu per tu con il portiere avversario, non sbaglia. Il raddoppio si concretizza al 41’: su una punizione di Marin, Piccoli colpisce di testa, la palla carambola su Pavoletti e finisce in rete.

Nel secondo tempo, la Carrarese sorprende accorciando le distanze con Zanon, che sfrutta una momentanea disattenzione difensiva dei rossoblù. Tuttavia, al 71’, Prati chiude i conti, trovando il terzo gol per il Cagliari sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La squadra di casa, pur non brillando, si dimostra efficace e conquista una vittoria importante, proseguendo il cammino in Coppa Italia. Per la squadra di Calabro solo tanti applausi, compresi quelli dei tifosi che hanno affrontato la trasferta senza timori sulla distanza e la fatica preferragostana.

Le formazioni iniziali

CAGLIARI: Scuffet, Zappa, Wieteska, Luperto, Azzi, Marin, Deiola, Augello, Luvumbo, Piccoli, Pavoletti.

All. Nicola

CARRARESE: Bieve, Imperiale, Illanes, Panico, Cicconi, Zuelli, Schiavi, Coppolaro, Zanon, Capezzi, Cerri.

All.Calabro