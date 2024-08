Conference League, i biglietti per la partita in attesa dell’avversario

Tutte le informazioni utili per assistere dal vivo al match Playoff di Europa Conference League gara di andata.

Giovedì 22 Agosto, ore 20:00, prima gara ufficiale al Franchi contro la vincente del terzo turno di qualificazione di UECL 2024-25 tra Ararat-Armenia (ARM ) vs Puskás Akadémia (HUN).

I biglietti sono in vendita da venerdì 09 Agosto alle ore 15:00 fino ad inizio gara del 22/08/2024

MODALITA’ DI VENDITA

Dalle ore 15:00 di oggi fino ad inizio gara del 22/08/2024 fase unica di vendita libera su tutti i posti disponibili e possibilità di acquisto dei biglietti a prezzo ridotto per gli abbonati al campionato Serie A ENILIVE 2024-25 senza prelazione sul posto in abbonamento.

UNDER 14: (in TUTTI i settori disponibili dello stadio) riservato a tutti i nati da 01/01/2011 a partire da 2€, Omaggio in Curva Ferrovia.

SETTORE OSPITI la vendita del settore ospiti sarà esclusivamente di gestione presso la società ospite

I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina , presso il FiorentinaPoint in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui(https://www.bigliettifiorentina.com/)