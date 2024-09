L’allenamento di oggi, lavoro personalizzato per Cerri e Coppolaro

Nella giornata odierna, la squadra apuana ha svolto l’attività d’allenamento al Campo Sportivo di Montignoso.

Nella sessione mattutina, i giocatori, sotto la guida dell’allenatore Antonio Calabro e del suo staff tecnico, hanno svolto una prima fase di riscaldamento atletico a gruppo unico, prima di effettuare esercitazioni di forza e mobilità.

L’allenamento è terminato con una partita finale che ha coinvolto tutti gli effettivi della squadra.

Lavoro personalizzato per il difensore Mauro Coppolaro e l’attaccante Leonardo Cerri.

La squadra riprenderà l’attività d’allenamento nella giornata di domani con un doppio appuntamento, per proseguire la preparazione, in vista del match di sabato alle 15:00 contro la Reggiana presso lo Stadio Comunale “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani” di Pisa.

