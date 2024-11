0-0 con la Juve Stabia, continua la striscia della Carrarese

Al “Dei Marmi” di Carrara, la Carrarese e la Juve Stabia si dividono la posta in gioco in un match combattuto che termina 0-0. Dopo un avvio a ritmi bassi, l’episodio più clamoroso del primo tempo arriva al 23’ quando Bellich segna per gli ospiti, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. La Carrarese risponde con qualche tentativo, ma fatica a impensierire la difesa campana. Nella ripresa, la Carrarese prova a sbloccare il match con Finotto, mentre la Juve Stabia spreca una doppia chance con Adorante e Mosti al 78’.

Nonostante i tentativi di entrambe le squadre nei minuti di recupero, il risultato resta invariato, prolungando a sei la striscia di risultati utili della Carrarese.

Carrarese-Juve Stabia 0-0

https://www.youtube.com/watch?v=2o5cpKgBT8E

Carrarese (3-5-2): Bleve, Imperiale (C), Illanes, Coppolaro, Zanon (58’ Cicconi), Capezzi, Schiavi (69’ Zuelli), Giovane (77’ Panico), Belloni, Cherubini (46’ Shpendi), Cerri (46’ Finotto).

A disposizione: Mazzini, Oliana, Palmieri, Panico, Cicconi, Bouah, Zuelli, Shpendi, Capello, Finotto, Guarino, Motolese.

Allenatore: Antonio Calabro

Juve Stabia: (3-5-2): Thiam, Ruggero, Varnier, Bellich (82’ Folino), Floriani Mussolini, Buglio (58’ Mosti), Leone (72’ Zuccon), Pierobon, Fortini (58’ Rocchetti), Maistro (72’ Candellone), Adorante.

A disposizione: Matosevic, Rocchetti, Baldi, Folino, Andreoni, Zuccon, Meli, Gerbo, Mosti, Candellone, Artistico, Piovanello.

Allenatore: Guido Pagliuca.