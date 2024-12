Addio a Marco Cacciatori: la Carrarese piange il suo storico bomber

La Carrarese Calcio 1908 è in lutto per la scomparsa di Marco Cacciatori, uno dei protagonisti più amati della storia del club. Nativo di Carrara, Cacciatori ha segnato per anni con la maglia azzurra, collezionando 157 presenze e mettendo a referto ben 65 gol, un record che lo rende tutt’oggi il giocatore più prolifico della storia della squadra.

Cacciatori è stato una figura fondamentale durante la stagione 1977/1978, quando, sotto la guida dell’allenatore Corrado Orrico, contribuì alla vittoria del campionato di Serie D, finendo da capocannoniere della squadra. La sua carriera, però, non è stata priva di ostacoli. A soli 23 anni, mentre giocava con il Vicenza, dovette affrontare una dura battaglia contro un tumore, che lo tenne lontano dal calcio per tre anni. Nonostante questa difficile prova, il talento di Cacciatori non si è mai spento, e nel 1983 è tornato a vestire la maglia della Carrarese, regalando altri momenti memorabili ai suoi tifosi.

Oggi, la città di Carrara e il mondo del calcio piangono la perdita di un grande campione, non solo per le sue doti sul campo, ma anche per la sua straordinaria forza di volontà e il suo spirito combattivo, che lo hanno reso un esempio sia nello sport che nella vita. La Carrarese ricorderà Marco Cacciatori con affetto e gratitudine, onorando la sua memoria in occasione del prossimo match casalingo contro il Cesena, in programma domenica 29 dicembre alle ore 15:00. Prima della partita, verrà osservato un minuto di raccoglimento in suo onore, presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara.