Pareggio a Genova: pareggia la Sampdoria contro una coriacea Carrarese in 10

Nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie BKT, la Sampdoria non riesce a superare una coriacea Carrarese, concludendo il match con un pareggio 1-1 allo stadio “Luigi Ferraris”.

Gli ospiti, dopo un inizio scoppiettante, vanno in vantaggio al 4’ con un gol di Mattia Finotto, bravo a sfruttare un passaggio filtrante di Zuelli per battere Ghidotti. La Sampdoria, pur cercando di reagire, non riesce a concretizzare le sue azioni, non impensierendo mai seriamente il portiere avversario, Bleve, se non con un tiro di Coda che termina di poco fuori.

La Carrarese continua a farsi vedere pericolosa con un’opportunità di Giovane al 23’, ma il primo tempo si conclude senza altri particolari sussulti. A inizio ripresa, mister Calabro effettua un cambio offensivo, mandando Shpendi in campo al posto di Cerri, ma sono ancora i padroni di casa ad avere le prime occasioni, con Vieira e Coda. Al 50’ un episodio cruciale: l’arbitro, dopo una lunga revisione al VAR, espelle Illanes per un fallo di mano da ultimo uomo, concedendo una punizione dal limite alla Sampdoria, che però non porta a nessun risultato.

La Sampdoria, nonostante l’uomo in più, trova il pareggio al 66’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Davide Veroli è il più lesto a insaccare una mischia in area. Ma la Carrarese non si lascia intimorire e, pur in inferiorità numerica, risponde subito con un colpo di testa di Coppolaro che sfiora la rete. Nel finale, la Sampdoria va vicino al gol del vantaggio con un tiro deviato di Kasami, ma Bleve si salva in corner. Nonostante i tentativi finali, la partita si conclude con un pareggio che permette alla Carrarese di salire a 24 punti in classifica.