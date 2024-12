Verso Juve-Fiorentina: allenamento al Viola Park. I numeri della sfida

Viola subito in campo al Viola Park nel pomeriggio del 26 dicembre in vista della trasferta di Torino contro la Juventus.

Ecco alcune curiosità e precedenti del match raccolte direttamente dal sito ufficiale viola.

Juventus e Fiorentina hanno guadagnato gli stessi punti in questo campionato (31, con una gara in meno però i viola); i bianconeri sono rimasti imbattuti in sette delle otto sfide in cui le due formazioni si sono affrontate con gli stessi punti prima del match in Serie A (3V, 4N) – esclusa la prima giornata – l’ultima volta risale al 17 ottobre 2009 (1-1 in casa dei piemontesi all’8ª giornata).

PRECEDENTI IN CASA DELLA JUVENTUS

La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 13 partite casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1P); dall’inizio dello scorso decennio, solo la Roma (14 contro l’Udinese) e la stessa Fiorentina (13 contro l’Udinese) sono riuscite a ottenere più successi interni contro una singola avversaria nella competizione.

STATISTICHE GENERALI

Soltanto il Napoli (12) ha subito meno gol sia della Fiorentina che della Juventus (entrambe 13) in questa stagione di Serie A.

La Fiorentina è sia la squadra che ha segnato più reti su sviluppi di calcio piazzato (12) in questo campionato sia una delle due formazioni, insieme al Napoli, ad aver concesso meno gol su calcio da fermo (entrambe due).

La Fiorentina è l’unica squadra che non ha subito gol negli ultimi 30 minuti di gioco nella Serie A 2024/25; quattro reti subite dai viola in generale nel 2° tempo (altro record).

Juventus e Fiorentina sono due delle quattro squadre, insieme a Lazio e Parma, ad aver realizzato più gol in seguito a contropiede in questo campionato (tutte a quota quattro).

Nessuna squadra ha segnato più gol su rigore di Juventus e Fiorentina nel campionato in corso: entrambe quattro, al pari di Inter e Lazio.

GIOCATORI

La prima delle 18 reti di Albert Gudmundsson in Serie A è arrivata contro la Juventus, il 6 maggio 2022 con il Genoa.

In generale, il classe ’97 ha realizzato due gol contro i bianconeri in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo (al pari di altre quattro formazioni).

La Juventus è la squadra contro cui Christian Kouamé ha partecipato a più reti in Serie A: quattro, frutto di due gol (di cui uno in maglia viola) e due passaggi vincenti. Kouamé ha anche collezionato tre presenze, condite da due reti, con Thiago Motta allenatore al Genoa tra l’ottobre e il novembre 2019 in Serie A.

ALLENATORI

Grande equilibrio nelle quattro sfide tra Thiago Motta e Raffaele Palladino da allenatori in Serie A: una vittoria per parte nel 2022/23 e due pareggi nello scorso campionato.

Thiago Motta non ha mai pareggiato in cinque sfide contro la Fiorentina da allenatore in Serie A: due vittorie e tre sconfitte. La prossima sarà inoltre la sua 50ª vittoria da tecnico in Serie A (49 successi fin qui in 134 match).

Anche Raffaele Palladino non ha mai pareggiato da allenatore contro la Juventus in Serie A: due vittorie nel 2022/23 e due sconfitte nel 2023/24.