Report allenamento 28/08

Nella giornata odierna, la squadra apuana ha svolto l’attività d’allenamento presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara.

Nella sessione pomeridiana, la squadra, sotto la guida dell’allenatore Antonio Calabro e del suo staff tecnico, ha svolto una prima fase di riscaldamento a secco, seguita successivamente da esercitazioni aerobiche ed esercitazioni tattiche.

Gli apuani svolgeranno il prossimo allenamento nella giornata di domani, per continuare la preparazione in vista del prossimo impegno, in programma domenica 31 agosto 2025 alle ore 19:00 contro il Padova, presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara.