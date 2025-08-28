La Lega B lancia LaB Channel su One Football TV

Grazie a questo accordo, i tifosi potranno seguire tutte le partite della Serie BKT in diretta e rivedere gli highlights post-gara in tutto il mondo, Italia compresa. Il canale, fruibile tramite l’APP di OneFootball Tv, sarà accessibile già da questo fine settimana da dispositivi mobili, sito web e smart Tv. L’abbonamento stagionale sarà disponibile al prezzo di €89,99 (con lancio promozionale a €69,99).

“La Serie BKT è un campionato storico, ricco di tradizione e di club che rappresentano al meglio intere comunità del territorio italiano. Con LaB Channel vogliamo dare a tutti i nostri tifosi – in Italia e nel mondo – la possibilità, in aggiunta a quelle già presenti, di seguire le proprie squadre in maniera semplice e immediata, nel segno dell’innovazione e dell’accessibilità, utilizzando anche piattaforme vicine alle nuove generazioni”, ha dichiarato il presidente della LNPB Paolo Bedin.