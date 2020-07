Binazzi, Capelletti e Glionna sono tre nuove calciatrici dell’Empoli Ladies

L’Empoli Football Club comunica che Eleonora Binazzi, Alessia Capelletti e Benedetta Glionna sono tre nuove calciatrici dell’Empoli Ladies.

Binazzi, difensore classe 1990, arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina Women’s. Inizia la sua carriera nel Firenze nel 2006, proseguendo poi con la Fiorentina Women’s dal 2015 e vincendo con la maglia viola lo scudetto e la Coppa Italia nella stagione 2016/2017. Veste poi le maglie di Arezzo, di nuovo Fiorentina e San Miniato prima di approdare in azzurro.

Capelletti, portiere, classe 1998, arriva a titolo definitivo dall’UPC Tavagnacco. Originaria di Cremona, inizia a giocare nelle squadre giovanili della sua città. Passa poi al Mozzanica, dove gioca per 3 stagioni in Primavera per poi esser promossa in prima squadra ed esordire in Serie A. Nell’estate 2017 passa in Serie B all’Inter, con cui raggiunge la promozione nella massima categoria prima di trasferirsi al Tavagnacco, dove trascorre l’ultima stagione, prima di fare il suo approdo a Empoli. Capelletti ha partecipato con la Nazionale Italiana Under 19 all’Europeo 2017 in Irlanda del Nord. Dal 2019 ha iniziato il suo percorso con l’Under 23, partecipando alle Universiadi di Napoli.

Glionna, attaccante classe 1999, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus Fc. Cresciuta nel Fiammamonza, fa il suo esordio in prima squadra in Serie C a 14 anni e, dopo 3 stagioni, conquista la promozione in Serie B, realizzando 31 reti. Nell’estate 2017 arriva in Serie A nella Prima Squadra della Juventus e conquista lo Scudetto, realizzando 7 gol in 20 presenze. Nella stagione 2018/19 con la maglia bianconera vince il “double” e fa il suo esordio in Champions League. Nell’estate 2019 passa in prestito all’Hellas Verona, dove ha disputato l’ultima annata, segnando 5 reti in 16 presenze. Nel 2018 Glionna ha fatto il suo esordio in Nazionale Maggiore e ha vinto l’European Golden Girl, premio attribuito alla miglior calciatrice Under 21 militante in una delle massime categorie europee.