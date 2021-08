Empoli, da oggi parte la prevendita dei biglietti per l’esordio con la Lazio

Modalità di vendita Empoli-Lazio

Si rende noto che per questo evento, nel rispetto delle normative emanate per il contenimento dell’emergenza Covid 19, la capienza dello Stadio Carlo Castellani sarà ridotta.

Questi i prezzi dei tagliandi:

POLTRONISSIMA – €.110,00 (Abbonati 2019/20 – €.90,00)

POLTRONA – €.80,00 (Abbonati 2019/20 €.65,00; Ridotto Abbonati 2019/20 €.50,00)

TRIBUNA INFERIORE – €.60,00 (Abbonati 2019/20 €.40,00; Ridotto Abbonati 2019/20 €.30,00)

MARATONA SUPERIORE CENTRALE – €.60,00 (Abbonati 2019/20 €.40,00; Ridotto Abbonati 2019/20 €.30,00)

MARATONA SUPERIORE LATERALE – €.50,00 (Abbonati 2019/20 €.35,00 ; Ridotto Abbonati 2019/20 €.25,00)

MARATONA INFERIORE – €.25,00 (Abbonati 2019/20 €.20,00; Ridotto Abbonati 2019/20 €.15,00)

CURVA SUD OSPITI – €.25,00

Per gli abbonati alle gare casalinghe della stagione sportiva 2019/20 è prevista una prelazione per tutti i settori in vendita con la esclusione della Curva sud (ospiti). La prelazione sarà a partire a partire dalle ore 15:30 di mercoledì 18 agosto fino alle ore 13:00 di giovedì 19 agosto. Gli abbonati alla stagione 2019/20 potranno usufruire della tariffa a loro riservata per tutto il periodo di vendita dei biglietti. Chi aveva il titolo caricato sulla Fidelity Card “Member” dovrà inserire il codice tessera, chi aveva invece l’abbonamento tradizionale dovrà inserire un codice numerico presente sulla tessera (il valore presente dopo “Num.Abb.” comprese le 2 cifre staccate). Per questa gara per poter eventualmente usufruire del voucher di rimborso è necessario presentarsi presso l’Empoli Store di Piazza della Vittoria ad Empoli.

La tariffa Ridotto è valida per i nati dal 16-08-2007 abbonati alla stagione 2019/2020. Per usufruire del biglietto “Under14” è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto insieme a quello dell’Under 14 e ne garantisca la sorveglianza. I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne

Empoli comunica che a seguito dei lavori di riqualificazione della Tribuna Superiore la capienza della poltrona si è ridotta sensibilmente. Gli abbonati di Poltrona della stagione 2019/20 che volessero informazioni in merito ai loro vecchi posti ed alla loro nuova ubicazione sono pregati di inviare una mail all’indirizzo biglietteria@empolifc.com indicando un loro contatto telefonico e saranno prontamente richiamati.

MODALITÀ DI VENDITA

La vendita libera inizierà alle ore 15:30 di giovedì 19 agosto

Settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore e Curva Sud Ospiti: biglietti in vendita, senza restrizioni, presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito www.vivaticket.com (con la sola modalità stampa a casa).

Settori di Maratona Superiore Centrale e Maratona Superiore Laterale: biglietti in vendita presso le sole rivendite ufficiali VivaTicket della Regione Toscana oppure, per i soli possessori della Fidelity Card “Empoli Member”, collegandosi al sito www.vivaticket.com (con la sola modalità stampa a casa) ATTENZIONE: PER QUESTI SETTORI LA VENDITA È RISERVATA SOLAMENTE AI NON RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO.

Settore di Maratona Inferiore: biglietti in vendita presso i soli punti autorizzati Empoli Store e Unione Clubs azzurri oppure, per i soli possessori della Fidelity Card “Empoli Member”, collegandosi al sito www.vivaticket.com (con la sola modalità stampa a casa) ATTENZIONE: PER QUESTI SETTORI LA VENDITA È’ RISERVATA SOLAMENTE AI NON RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO.

Così come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 6/6/2005, il biglietto è nominativo e pertanto all’atto dell’acquisto bisognerà presentare un documento d’identità, rilasciando obbligatoriamente il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita. Ogni spettatore potrà acquistare fino a quattro biglietti. Non sarà possibile effettuare il cambio nominativo.

ORARI EMPOLI STORE

Mercoledì 18 Agosto: 15.30-19.30

Da giovedì 19 a sabato 21 agosto: 9.30-13.00; 15.30-19.00

ORARIO UNIONE CLUBS AZZURRI – Da mercoledì 18 a venerdì 20 Agosto: 16.00-19.30

Il giorno della gara, sabato 21 agosto, le biglietterie dello Stadio Carlo Castellani rimarranno chiuse al fine di evitare assembramenti.

MODALITÀ DI VENDITA SETTORE OSPITI

Il settore riservato ai sostenitori ospiti è quello di Curva Sud (disponibilità 1550 posti). I biglietti saranno in vendita al prezzo di €. 25,00 (Venticinque/00) su tutto il circuito VIVATICKET e tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli Fc https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).

La vendita dei biglietti per i sostenitori della Società S.S. Lazio inizierà mercoledì 18 agosto alle ore 15:30 e terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di venerdì 20 agosto pv. È pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si informa che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo, non sono previsti biglietti a tariffa ridotta e il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi per il Settore Curva Sud Ospiti.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLO STADIO CARLO CASTELLANI

Per accedere a tutti i settori dello Stadio Carlo Castellani (come da d.l. 105 del 23/07/21) è necessario essere muniti di certificazione verde COVID 19 (green pass) e di mascherina di protezione individuale al seguito (i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19).

Chi può ottenere la Certificazione?

1) chi ha effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

2) chi ha completato il ciclo vaccinale;

3) chi è risultato negativo ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

4) chi è guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS):

a) puoi scaricarlo dal sito: https://www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la tessera sanitaria o l’identità digitale (SPID/CIE);

b) puoi scaricarlo dall’app IO o dall’app IMMUNI;

c) puoi rivolgerti al tuo medico curante o nelle farmacie preposte che provvederà a stamparlo per tuo conto.

La certificazione verde COVID 19 (Green Pass) non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. In caso di mancanza di idonea certificazione verde COVID 19 (green pass) e della mascherina di protezione individuale al seguito non sarà possibile accedere all’evento ed il titolare del biglietto, non avrà diritto ad alcun rimborso.

Non saranno ammesse altre forme di certificazione, come per esempio l’autocertificazione. che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute. Il controllo del QR CODE sarà svolto tramite l’app VerificaC19. Ricordiamo che presso le zone di “prefiltraggio” dello Stadio “Carlo Castellani” sarà ancora effettuato, su ogni singolo spettatore, il controllo di corrispondenza tra biglietto e documento di identità esibito. Si ricorda inoltre che al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto di assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo. Si consiglia vivamente, vista la nuova procedura di accesso, di presentarsi all’ingresso dello Stadio Castellani con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani di Empoli e norme Etiche”, in conformità a quanto previsto dall’ art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con riferimento al Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 (consultabile anche all’indirizzo www.empolifc.com). Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Nelle condizioni di vendita è compresa quella di essere in possesso di idonea documentazione per accedere allo stadio.

Si ricorda inoltre che al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto di assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo e che è vietato il cambio utilizzatore su tutti i titoli emessi.

ACCREDITAMENTO DIVERSAMENTE ABILI (Settore riservato Maratona Inferiore) – Per potere accreditarsi vi preghiamo di contattare la nostra sede al numerico telefonico 0571/93471.