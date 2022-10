Alessandro Olivieri convocato dalla Nazionale Under 16

Alessandro Olivieri è stato convocato dalla Nazionale Under 16 del tecnico Daniele Zoratto per il Torneo Val de Marne, in programma da martedì 1 a sabato 5 novembre nel dipartimento francese della Valle della Marna, dove l’Italia affronterà Francia, Svizzera e Belgio.

Gli Azzurrini faranno il loro esordio martedì 1 novembre (ore 14) contro il Belgio a Limeil Brevannes per poi affrontare giovedì 3 novembre (ore 14) la Svizzera a Bry Sur Marne e sabato 5 novembre (ore 16) i padroni di casa della Francia a Bonneuil Sur Marne.

