Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23.

Ivano Pezzuto di Lecce sarà l’arbitro di Lazio-Empoli, gara in programma domenica 8 gennaio alle 15.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Domenico Palermo di Bari e Marco Ceccon di Lovere gli assistenti; Alessandro Prontera di Bologna il IV uomo; Luigi Nasca di Bari il Var e Michael Fabbri di Ravenna l’Avar.

Ivano Pezzuto ha diretto 16 gare in Serie A, una in questa stagione. Sono 6 i precedenti con gli azzurri (2 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta): Cremonese-Empoli del dicembre 2017 terminata 1-1, il successo esterno con l’Ascoli nel gennaio 2018, lo 0-0 con il Crotone nella stagione 2019-2020 e sempre nello stesso campionato la sconfitta con il Cosenza ed il pari col Benevento, mentre nel 2020-21 in Coppa Italia ha diretto Benevento-Empoli 2-4.

The post Ivano Pezzuto di Lecce l’arbitro di Lazio-Empoli appeared first on Empoli FC.