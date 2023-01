Un punto a testa tra Empoli e Torino, gli azzurri rimontati nel finale

Finisce 2-2 al Castellani. Empoli che allunga a sei la serie di risultati utili consecutivi portando a casa un punto che fa classifica contro un avversario solido ed in salute come il Torino. Empoli avanti Luperto e Marin, granata che completano la rimonta con Ricci e Sanabria.

CRONACA

Azzurri in campo con il 4-3-1-2: Cacace prende il posto dello squalificato Parisi, Marin ha scontato il turno di stop con l’Inter e torna in cabina di regia. In avanti mister Zanetti sceglie Baldanzi a sostengo di Caputo e Satriano. Torino in versione 3-4-2-1 con Seck riferimento offensivo e Radonjic e Vlasic alle sue spalle. Prima parte di frazione che scorre via equilibrata. Gli azzurri provano a palleggiare, a uscire dalla pressione alta del Toro. I granata sono bravi a sporcare la partita ed a togliere respiro alle iniziative dell’Empoli. Primo vero squillo al minuto ventinove quando una respinta della difesa granata viene raccolta al limite dell’area da Marin che fa partire una conclusione velenosa respinta lateralmente da Milinkovic Savic. Poco dopo Razvan ci prova di nuovo, stavolta da calcio piazzato, con la palla che si perde sul fondo. L’Empoli cresce dentro la gara e al 37’ arriva il vantaggio azzurro: corner perfetto di Marin per il colpo di testa vincente di Luperto all’altezza del primo palo. Prima rete in campionato per Sebastiano. Adesso gli azzurri spingono: Baldanzi sfonda sulla corsia di sinistra e mette dentro, respinge la difesa del Toro prima che Ebuehi possa calciare. Prima frazione che si chiude con l’Empoli avanti.

Nell’intervallo Juric sostituisce Seck con Sanabria e Linetty con Lukic. Avvio di ripresa equilibrato con Juric che al 55’ manda dentro anche Singo per Bayeye. Al 60’ brivido per l’Empoli: cross da destra che premia l’inserimento di Ricci che in acrobazia colpisce il palo. Al minuto sessantaquattro arrivano prime mosse di mister Zanetti con Haas per Akpa Akpro e Cambiaghi per Baldanzi. Il Toro attacca, l’Empoli cerca di amministrare il vantaggio. Vicario dice di no al sinistro a girare di Miranchuk. Azzurri che al 69’ trovano il raddoppio con una splendida conclusione di Marin da fuori area che si infila all’incrocio dei pali. Sullo scarico di Caputo, Razvan è eccezionale ad infilare la palla all’angolino alto. Seconda rete con la nostra maglia per Marin. Il Torino però resta in gara ed all’82’ trova la rete che riaccende le speranza granata con Ricci. Passa poco ed al minuto 86 arriva il pareggio del Torino con Sanabria che dal limite dell’area fa partita un sinistro angolato che supera Vicario. Pericoloso ancora il Torino con Ricci che calcia da fuori, Vicario manda in corner. Poco dopo gli azzurri si salvano sul sinistro di Miranchuk che si infrange sul palo. Dopo quattro minuti si chiude la sfida: è 2-2 al Castellani, sesto risultato utile di fila per l’Empoli.

TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace (73’ Stojanovic); Akpa Akpro (64’ Haas), Marin, Bandinelli (84’ Fazzini); Baldanzi (64’ Baldanzi); Satriano (72’ Bajrami), Caputo. All. Zanetti.

A disposizione: Perisan, Ujkani; Walukiewicz, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Guarino, Angori.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bayeye (55’ Scingo), Linetty (46’ Lukic), Ricci, Vojvoda (85’ Aina); Radonjic (55’ Miranchuk), Vlasic; Seck (46’ Sanabria). All. Juric.

A disposizione: Fiorenza, Gemello; Karamoh, Ilkhan, Adopo, Gineitis, N’Guessan.

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova (Carbone/Giallattini; Cosso; Abbattista/Maggioni)

MARCATORI: 37’ Luperto, 69’ Marin, 82’ Ricci, 85’ Sanabria

AMMONITI: Akpa Akpro, Bajrami