Un punto per la Lucchese a Rimini, non basta il gol di Mastalli

La partita tra Rimini e Lucchese si è conclusa con un pareggio di 1-1. La gara, giocata allo stadio Neri di Rimini, ha visto la Lucchese passare in vantaggio al 18′ con un gol di Mastalli, seguito dal pareggio del Rimini al 46′ con un gol di Vano.

Nonostante le occasioni create da entrambe le squadre, il risultato non è cambiato fino al fischio finale. Gaburro, allenatore del Rimini, ha schierato Zaccagno tra i pali e un centrocampo composto da Tanasa, mentre Maraia, allenatore della Lucchese, ha scelto di schierare il neo acquisto Panico dal primo minuto.

La partita è stata caratterizzata dalle due ammonizioni, una per Biondi del Rimini e una per Franco della Lucchese. Non ci sono stati espulsioni.

RIMINI-LUCCHESE 1-1

Zaccagno – Laverone, Pietrangeli, Panelli, Haveri (72′ Regini) – Biondi (54′ Pasa), Tanasa, Matteo Rossetti – Gabbianelli, Santini – Vano (72′ Mencagli). All. GaburroCucchietti – Alagna, Tiritiello, Benassai, Visconti – Mastalli, Franco (46′ Di Quinzio), Tumbarello (71′ Quirini) – Rizzo Pinna, Panico (58′ Bruzzaniti) – Ravasio. All. Maraia.

ARBITRO: sig. Vergaro di Bari.

RETI: 18′ Mastalli, 46′ Vano