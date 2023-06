Guglielmo Vicario ha vinto il XVI Premio Emiliano Del Rosso

Si è svolta ieri sera la cerimonia di premiazione della 16°edizione del Premio Emiliano Del Rosso, uno dei riconoscimenti più sentiti dal popolo azzurro dedicato al tifoso precocemente scomparso nel 2004. A vincerlo, per il secondo anno consecutivo, è stato Guglielmo Vicato, votato dai tifosi davanti a Baldanzi, Luperto, Bandinelli e Caputo.

Il Premio è stato istituito dalla Famiglia Del Rosso con l’Unione Clubs Azzurri e i Desperados e vuol ricordarne i valori di attaccamento, di dedizione e di impegno per i colori azzurri. Ad ogni tifoso verrà consegnata una scheda che riporterà l’elenco dei calciatori in rosa: potranno essere espresse fino a tre preferenze, andando a votare quei giocatori che abbiano dimostrato, nello spirito che anima il Premio, “attaccamento ai colori sociali, impegno, dedizione, spirito di sacrificio per la maglia, lealtà sportiva, rispetto e considerazione verso i tifosi”.