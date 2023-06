Lorenzo Collacchioni nuovo allenatore

Il San Donato Tavarnelle comunica che l’allenatore della prima squadra è Lorenzo Collacchioni.

Il tecnico è reduce dalle esperienze in panchina con il Livorno nella stagione appena conclusa in serie D, prima delle esperienze con San Miniato e Fucecchio.

Il 42enne è anche un ex calciatore del San Donato Tavarnelle. Collacchioni ha militato con questi colori in 2 stagioni, dal 2015 al 2017, in Eccellenza e Serie D.

“Sono orgoglioso di essere arrivato in questa società per misurarmi in una nuova avventura. Mi porto con me tanti stimoli ed entusiasmo. Non vedo l’ora di cominciare”.

Il tecnico sarà presentato alla stampa sabato 3 giugno alle ore 10.30 allo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle val di Pesa.

Nei prossimi giorni inoltre sarà annunciato anche lo staff tecnico a supporto del tecnico