Mister Zanetti: “Prossime amichevoli importanti per la prima gara ufficiale”

Le dichiarazioni di mister Zanetti dopo l’amichevole con il Certaldo: “I carichi sono aumentati, le gambe sono pesanti – ha affermato il tecnico azzurro – credo che dei banchi di prova più importanti di questo li avremo la settimana prossima quando incontreremo due avversari di altissimo livello, anche più avanti di noi a livello di preparazione.

Andremo ad allenare l’aspetto mentale, la sofferenza, il ritmo. Queste gare, come quella di oggi, servono per oliare degli scambi di gioco e delle situazioni mentre le prossime ci serviranno da preparazione vera e propria per il primo impegno ufficiale di Coppa Italia. I cori nei miei confronti? Mi fa un grandissimo piacere, ripaga di tutti i sacrifici che ho fatto: queste cose valgono molto di più delle vittorie, adesso però mi sento addosso una grande responsabilità per cui lavorerò ancora di più dello scorso anno per continuare questa bellissima storia. Si è creato un legame fantastico. I ragazzi della Primavera si vogliono mettere in mostra? Per loro è importante questa esperienza, si stanno comportando tutti molto bene, in campo li vediamo dentro il livello. Sono ragazzi interessanti” ha chiuso il tecnico azzurro.