Empoli. Abbonamenti: esaurita la Maratona Inferiore

Empoli Football Club informa che la Maratona Inferiore del Carlo Castellani – Computer Gross Arena è esaurita e che, per questo settore, non saranno disponibili ulteriori abbonamenti e non saranno messi in vendita i biglietti delle singole gare.

Restano disponibili i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore e Maratona Superiore; si ricorda che da questa stagione, per chi procederà all’acquisto online, sarà possibile rateizzare il pagamento dell’abbonamenti in 3 rate a costo zero attraverso il circuito PayPal.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso l’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point (situato allo Stadio Castellani – Computer Gross Arena), all’Unione Clubs Azzurri oppure online, collegandosi al sito https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php

Per qualsiasi informazione potete visitare il sito web ufficiale www.empolifc.com nella sezione dedicata agli abbonamenti, inviare una mail a biglietteria@empolifc.com oppure utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302 che permette di contattarci comodamente dallo smartphone.