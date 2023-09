Verso Empoli-Inter: il racconto dei precedenti in casa azzurra

Sfida numero 42 contro l’Inter quella di domenica al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Nei 41 precedenti, tra campionato e Coppa Italia, 4 le vittorie azzurre, 4 pareggi e 33 successi nerazzurri. Parlando delle sole gare giocate in Toscana, 21, 2 le affermazioni azzurre, 4 pareggi e 15 successi interisti.

Le prime sfide contro l’Inter arrivano nel 1985, in Coppa Italia. Nel febbraio Altobelli decise la sfida degli Ottavi di finale; ad agosto 1-1 con Brady a rispondere al vantaggio azzurro di Cecconi. La prima in campionato è datata 14 settembre 1986, con gli azzurri di Gaetano Salvemini che giocarono la prima partita (la sfida si disputò a Firenze per l’indisponibilità del Castellani) nella massima serie proprio con i nerazzurri, con l’Empoli che vinse 1-0 grazie al gol di Marco Osio. Sempre in quella stagione ancora sfida in Coppa Italia e nuovo successo interista con reti di Altobelli e Fanna. Doppia sfida anche nella stagione 1987/88: in Coppa Italia, nell’andata dei quarti di finale, al Castellani decise un gol di Ferri; in campionato un pareggio per 1-1 con Lucci a rispondere al vantaggio interista di Scifo.

Empoli-Inter torna nel gennaio del 1998, con gli azzurri guidati da Luciano Spalletti che pareggiarono 1-1 con le reti di Esposito e Recoba; la stagione successiva l’Inter vinse 2-1, con Bergomi e Ventola a rimontare il vantaggio azzurro di Carparelli.

La sfida con i neroazzurri torna nella stagione 2002/03, con l’Inter che vinse 4-3 in una gara rocambolesca: Crespo e Zanetti portarono avanti gli ospiti, accorcia Di Natale, poi le reti di Recoba, Vannucchi e, nel finale di Adani e Tavano per il definitivo 4-3. Amarissima la sfida del maggio del 2004, ultimo turno di campionato, con l’Inter che vinse 3-2 (vantaggio azzurro di Lucchini, doppietta di Adriano, gol di Recoba e gol, purtroppo inutile, di Rocchi) e condannò l’Empoli alla retrocessione in B.

Le due squadre tornano ad affrontarsi nella stagione 2005/06, anche qui in due occasioni: in Coppa Italia decisero le reti di Cordoba e Adriano, in campionato ecco l’ultima vittoria azzurra sull’Inter, grazie ad una autorete di Materazzi. La stagione successiva l’Inter si impose 3-0 (Crespo, Ibrahimovic e Samuel), così come nel settembre del 2007 (doppietta, ancora, di Zlatan Ibrahimovic).

Arriviamo agli ultimi precedenti, nelle ultime partecipazioni alla massima serie dell’Empoli: pareggio per 0-0 nel gennaio del 2015, vittoria interista nella sfida del gennaio del 2016 (1-0 firmato Icardi), nel settembre dello stesso anno con ancora la doppietta dell’argentino, 1-0 nel dicembre del 2018 con rete di Keita e quindi 2-0 Inter nell’ottobre del 2021 firmato D’Ambrosio e Dimarco. Ultimo incrocio lo scorso aprile, 3-0 per gli azzurri di Inzaghi con doppietta di Lukaku e rete di Lautaro Martinez.

Ecco nel dettaglio tutte le gare giocate in casa azzurra tra Empoli e Inter:

1984/85 Coppa Italia Ottavi di finale Empoli-Inter 0-1

1985/86 Coppa Italia Girone Empoli-Inter 1-1

1986/87 Coppa Italia Ottavi di finale Empoli-Inter 0-2

1986/87 Serie A Empoli-Inter 1-0 (giocata a Firenze)

1987/88 Serie A Empoli-Inter 1-1

1987/88 Coppa Italia Quarti di finale Empoli-Inter 0-1

1997/98 Serie A Empoli-Inter 1-1

1998/99 Serie A Empoli-Inter 1-2

2002/03 Serie A Empoli-Inter 3-4

2003/04 Serie A Empoli-Inter 2-3

2005/06 Serie A Empoli-Inter 1-0

2006/07 Coppa Italia Quarti di finale Empoli-Inter 0-2

2006/07 Serie A Empoli-Inter 0-3

2007/08 Serie A Empoli-Inter 0-2

2014/15 Serie A Empoli-Inter 0-0

2015/16 Serie A Empoli-Inter 0-1

2016/17 Serie A Empoli-Inter 0-2

2018/19 Serie A Empoli-Inter 0-1

2021/22 Serie A Empoli-Inter 0-2

2022/23 Serie A Empoli-Inter 0-3