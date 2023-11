Troppa Atalanta per gli azzurri, la “Dea” cala il tris alla “Castellani Gross Arena”

L’Atalanta riporta sulla terra l’Empoli dopo l’impresa nel derby di una settimana fa contro la Fiorentina. Gli orobici mostrano tutta la propria forza, l’aggressività e la fisicità mantenendo il possesso palla per larghi tratti della partita, pressando sui portatori di palla azzurri. Al dominio assoluto messo in mostra dalla formazione di Gasperini c’è stata l’incapacità degli azzurri a reagire ai gol avversari, subendo il gioco nerazzurro. In cronaca Andreazzoli conferma il 4-3-2-1 visto una settimana fa nel derby, davanti a Berisha schierati Luperto e Walukiewicz al centro con Ebuhei e Cacace esterni. In cabina di regia Grassi supportato da Maleh e Marin, Cancellieri e Cambiaghi a supporto di Caputo.

Cronaca-Nelle prime battute gli azzurri illudono di poter creare problemi agli avversari, ma ben presto la realtà è diversa: al 4′ arriva il vantaggio ospite con Scamacca servito in verticale da Lookman si presenta in area da posizione defilata si presenta davanti a Berisha e lo batte con un sontuoso colpo di tacco. Poco dopo lo scatenato Scamacca raccoglie lo scarico di Lookman il suo piatto destro colpisce il palo alla sinistra di Berisha, Continua ad attaccare la squadra di Gasperini, al 19′ gol annullato a Scamacca per fuorigioco di Lookman. Il 2-0 è rimandato di dieci minuti con Koppmeiners con la collaborazione di un incerto Berisha. Prova a reagire l’Empoli che reclama un calcio di rigore, in seguito ad un contatto tra Ruggeri e Cambiaghi. Massimi lascia proseguire fra le proteste del Castellani.

Ripresa- Chiude i conti l’Atalanta con il solito Scamacca, il suo sinistro sorprende Berisha sul suo palo firmando il 3-0. Poco dopo l’attaccante nerazzurro colpisce una clamorosa traversa. L’Empoli prova a rendere meno pesante la sconfitta, Cambiaghi va via sulla destra si presenta in area, il suo destro respinto da Musso. I cambi da ambo le parti non cambiano l’esito della gara, il neo entrato Fazzini costruisce l’occasione migliore degli azzurri, esaltando i riflessi di Musso.

EMPOLI-ATALANTA

TABELLINO E PAGELLE

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha 4.5; Ebuhei 5.5, Walukiewicz 5 (62′ Ismajli 5.5), Luperto 5 Cacace 5; Marin 5.5 (82′ Bastoni SV), Grassi 5.5 , Maleh 6 (74′ Fazzini 6 ); Cancellieri 5 (74′ Maldini 6 ), Cambiaghi 5 (62′ Gyasi 5.5); Caputo 5.5 A disp. Perisan, Caprile, Guarino, Bereszynski, Kovalenko, Ranocchia, Shpendi. All Andreazzoli 5

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Scalvini 6 (46′ Toloi 6.5), Djimsiti 6.5, Kolasinac 6.5; Hateboer 7, De Roon 6, Ederson 6.5, Ruggeri 7 (86′ Bakker SV); Koopmeiners 7 (64′ Pasalic 6), Lookman 6.5 (75′ Muriel SV), Scamacca 8 ( 64′ De Ketelaere 6). A disp. Carnesecchi, Rossi, Holm, Zortea, Bonfanti, Adopo, Miranchuk. All. Gasperini 7.

ARBITRO: Massimi di Termoli 5. (Dei Giudici 6/Yoshikawa 6).

RETI: 5′ e 51′ Scamacca, 29′ Koopmeiners.

NOTE: Ammoniti: Maleh, Cacace, Gyasi, Fazzini. Angoli 3-4, Rec. 2’+ 4′.