Episodi contro, una bella Fiorentina perde all’ultimo… rigore

Zero punti nei due match del lunedì sera che a quanto pare sono indigesti per la Fiorentina. Se nel derby contro l’Empoli i viola non erano mai stati in gara, all’Olimpico è l’esatto opposto. Con lo stesso risultato.

Il match è stato caratterizzato da un’alta intensità e da occasioni da ambo le parti, dando vita a una sfida avvincente.

Nel primo tempo, sono stati i viola ad andare vicini al vantaggio in due occasioni chiave, entrambe con l’argentino Beltran. La prima occasione ha tolto un bellissimo gol ai viola quando Beltran ha supertoe il portiere Provedel dopo un dribbling straordinario, ma il gol è stato annullato dal VAR a a causa di un controllo con il braccio. Nonostante questa delusione, Beltran non si arrende e poco dopo arriva un palo su un cross perfetto da parte di Duncan. La frazione si chiude con un’azione dubbia, sembra fallo di Rovella su Ikoné ma né l’arbitro né il Var interrompono l’azione.

Nella ripresa, la Lazio si riorganizza e ci prova un paio di volte – con i tentativi di Felipe Anderson e Luis Alberto – in cui si supera Terracciano. La partita sembrava destinata a finire in pareggio fino a quando, allo scadere del recupero, Immobile è riuscito a realizzare il calcio di rigore decisivo. Il penalty è stato assegnato da Marcenaro per un fallo di mano di Milenkovic. Diverse protesta, ma è un’ingenuità che costa carissima.

Questa vittoria diventa fondamentale per la classifica della Lazio, che ha scavalcato Roma e Bologna in classifica, posizionandosi al settimo posto, a soli tre punti dalla quarta classificata, l’Atalanta. D’altro canto, la Fiorentina ha subito la sua seconda sconfitta consecutiva in campionato senza riuscire a segnare. La squadra di Italiano resta a quota 17 punti, cercando di ritrovare la propria forma prima del match contro la Juve.