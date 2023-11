Inizia la preparazione alla sfida col Como

Immediata ripresa degli allenamenti per il Pisa Sporting Club che questa mattina ha effettuato al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado la tradizionale seduta postgara con un lavoro personalizzato per i calciatori impegnati nel match di campionato andato in scena domenica al “Penzo” di Venezia.

In vista del prossimo impegno, fissato per sabato 4 novembre (Arena Garibaldi, ore 14.00) contro il Como, la squadra nerazzurra seguirà un programma settimanale standard di allenamenti che si svilupperà sui campi di San Piero domani (martedì) pomeriggio e, al mattino, nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Venerdì appuntamento all’Arena con la tradizionale rifinitura della vigilia.

Fonte pisasc.com