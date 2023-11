Gli azzurri perdono ancora, il baby Frosinone batte l’Empoli

Niente da fare. A Empoli si sa che restare in A sarà difficile ma l’ultimo scontro salvezza con il Frosinone ha portato ancora più delusione. La squadra toscana ha subito l’ennesima sconfitta, stavolta per mano del Frosinone, nonostante un inizio promettente e il contributo di Ciccio Caputo.

Il primo tempo ha offerto alcune sorprese nelle formazioni iniziali, con Di Francesco che ha schierato Ibrahimovic e Cuni in attacco al posto di Baez e Cheddira. Dall’altra parte, Andreazzoli ha optato per Bereszynski a destra e Bastoni a sinistra, dando spazio a Gyasi. Inizialmente, sembrava che l’Empoli avesse preso in mano il controllo del centrocampo, mettendo in difficoltà il Frosinone.

La chiave sembrava essere il centrocampo, con Mazzitelli e Barrenechea che non riuscivano a tenere testa agli esterni di Andreazzoli e ai movimenti di Fazzini. Si parte male con un gol del ventidueenne Cuni al 2′, fortunatamente annullato per fuorigioco, ma i toscani sembravano in controllo. Solo nella seconda metà del primo tempo, il Frosinone ha alzato il proprio baricentro e iniziato a minacciare l’Empoli. Tuttavia, la squadra di Di Francesco ha lottato per creare vere occasioni da gol, con Mazzitelli che ha colpito il palo interno da fuori area.

Il secondo tempo è iniziato senza cambi nelle formazioni, ma è stato nuovamente il Frosinone a prendere in mano il gioco, mentre l’Empoli lottava per trovare un ritmo. Al 12′, Mazzitelli ha sfiorato il gol con un tiro potente dal limite che ha colpito il palo interno. Il gol che ha cambiato il destino della partita è stato realizzato da Cuni, un minuto più tardi, con un tocco volante su cross di Ibrahimovic: il portiere dell’Empoli, Berisha, ha avuto le sue colpe in quanto non è riuscito a trattenerlo. Nonostante i tentativi di ripresa di Andreazzoli, il Frosinone ha continuato a dominare, con Ibrahimovic che ha colpito la traversa dopo uno scambio con Marchizza. La partita sembra chiudersi ufficialmente al 74′ con il primo gol in Serie A di Arijon Ibrahimovic. L’Empoli ha cercato di riaprire la partita con una testa di Caputo su cross di Cambiaghi all’87’, ma il risultato è rimasto incerto fino all’ultimo minuto. Nonostante un brivido finale al 96′, quando Turati ha respinto un cross di Ranocchia toccato da Kovalenko, il Frosinone ha portato a casa i tre punti, lasciando l’Empoli con l’amaro in bocca. La squadra toscana continua a lottare in fondo alla classifica, cercando disperatamente una svolta che finora sembra sfuggirle.