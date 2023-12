Acquista all’Empoli Store, in omaggio un biglietto per Empoli-Lecce

Promozione della società azzurra per chi farà un acquisto all’Empoli Store

Per una spesa minima di 15,00 euro allo Store di Piazza della Vittoria fino al 10 dicembre, sarà possibile richiedere un biglietto omaggio di Curva Nord per la sfida contro il Lecce in programma lunedì 11 dicembre alle 18.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena.

E per la sfida contro i giallorossi, gli abbonati alla stagione sportiva 2023/24 potranno acquistare a prezzo ridotto fino a 4 biglietti.

La vendita promozionale è attiva solamente all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolicalcio.vivaticket.it, inserendo il proprio codice tessera nel campo “codice coupon”.

Per tutte le informazioni su prezzi e modalità di vendita dei biglietti per Empoli-Lecce visitare la pagina dedicata.

Foto empolif.com che ne detiene tutti i diritti

[Pubblicazione a solo uso editoriale]